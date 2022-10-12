Взрывной фейк: омская полиция опровергла информацию о взрыве из родительского чата

В родительских чатах много информации не соответствует действительности. Предположим, что родители, как правило, чересчур мнительные и воспринимают зачастую фейки за чистую монету. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сегодня омские соцсети взбудоражила информация о том, что где-то в районе Космического проспекта произошел взрыв пластикового стакана с кофе. Местные правоохранители опровергли подлинность этого сообщения: такого инцидента в Омске не случалось.

- В мессенджерах, в частности в родительских чатах омских школ и дошкольных образовательных учреждениях, распространяется аудиозапись, якобы, работника сферы образования с информацией о происшествии в Октябрьском округе. В частности, на аудиозаписи женщина рассказывает о взрыве пластикового стакана и задержании подозрительной гражданки в районе остановки общественного транспорта «Кинотеатр Космос», - пояснили в пресс-службе омской полиции. - УМВД России по Омской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности, подобных событий не происходило. Кроме того, полицейские настаивают на том, чтобы омичи не вирили никому на слово, а перепроверяли любую сомнительную информацию.

- Официальные сведения о резонансных происшествиях размещаются на сайтах органов власти и правоохранительных структур, - подытожили правоохранители.

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