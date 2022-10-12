Александр Бурков: банки должны обеспечить «зелёный коридор» для обслуживания мобилизованных омичей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор встретился с представителями ключевых банков, которые работают на территории региона - Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Банка «Россия», Газпромбанка и Россельхозбанка, а также управляющим омского филиала ЦБ РФ. Главная тема - условия предоставления кредитных каникул мобилизованным бойцам и их семьям. Стороны обсудили условия реализации и способы информирования граждан.

- Банки выделят своих специалистов в воинские части-формирователи, чтобы каждый мог обратиться лично к специалисту банка, — пояснил Бурков.

Представители Сбербанка и ВТБ уже проводят консультации на территориях воинских частей, где проходят обучение бойцы Центрального военного округа. Также достигнута договоренность об обслуживании в банках семей мобилизованных граждан вне очереди.

- Принято решение создать «зеленые коридоры» в каждом банке для семей мобилизованных граждан, чтобы консультанты сопровождали их отдельно без очереди, — отметил глава региона.

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