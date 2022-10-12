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Происшествия12 октября 2022 9:05

На границе Омской области произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла

Официально информация нигде не подтверждается
Виктория КОВЕРНЕВА
Что конкретно это было: землетрясение или взрыв - неизвестно.

Что конкретно это было: землетрясение или взрыв - неизвестно.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

О подземных толчках заявили жители приграничного с Новосибирской областью Калачинского района. Люди сообщают в соцсетях, что почувствовали сотрясание земли, но никто не мог предположить, что на Сибирской равнине может встретиться подобное явление.

О незначительных и мало ощущаемых колебаниях земной поверхности рассказали жители населенных пунктов Чистоозерного и Татарского районов Новосибирской области. Информацию подтвердили и омичи.

Что касается официальной информации об источниках колебаний, то ее нет. На сайте ГУ МЧС по Новосибирской области происшествие не комментируют.

ЧППроисшествия: СТИХИЯ