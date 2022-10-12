Так ярче: в Омске ради видимости вывески нового магазина еды без согласования с городской комиссией по озеленению вырубили целую аллею деревьев

От целой аллеи деревьев остались какие-то коряги.

Пока одни представители омского бизнеса выполняют компенсационное озеленение и ходят на субботники, закупают саженцы и кропотливо ухаживают за ними, другие незаконно сносят зеленые насаждения. Так в нескольких омских соцсетях жители многоквартирного дома по улице 50 лет Профсоюзов пожаловались на руководство новой торговой площадки федеральной продуктовой сети «Ярче». Обвинять огульно не хотелось бы никого, поэтому корреспондент «КП-Омск» побывал на месте и побеседовал с жителями района.

Следующим летом под окнами жителей дома зелени не будет.

- Возле нашего дома спилили половину деревьев, не согласовав вопрос ни с нашей управляющей компанией, ни с нами, ни с администрацией. Вот тут росли деревья, лет 10, на моей памяти, с очень густой листвой. Зеленые насаждения все это время защищали наши окна от шума и пыли с проезжей части. А руководству магазина это не нравилось, вывеску-то не видно! Ну вот они и постарались... Надеюсь, накажут их рублем, как следует! - прокомментировала неприятный случай жительница дома № 118 Ольга.

Местных жителей очень возмутило такое самоуправство коммерсантов.

И в самом деле, кроме новоиспеченных коммерсантов, помешать эта аллея никому не могла, да и не мешала. При этом устно, пока пресс-служба городской администрации готовит комментарий о вопиющей наглости бизнесменов, нам пояснили, что на последней комиссии представители руководства данной торговой точки узнавали, какие документы необходимо предоставить для согласования по сносу деревьев.

Видимо, слишком долгий путь - наличие проекта, оплата работ и компенсационное озеленение - не устроил предпринимателей, пошли по короткому.

Красным цветом выделен балкон: по следующему фото можно ориентироваться, как выглядели деревья здесь до спила.

- Обрезка и спил зеленых насаждений у магазина «Ярче» являются незаконными. Снос или обрезка деревьев на этом участке не были согласованы городской комиссией по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Более того, по словам секретаря «зеленой» комиссии, в администрацию города обращались представители данной торговой сети и интересовались, какие документы необходимы для подачи заявления на комиссию. На место предполагаемого сноса деревьев выезжали представители администрации Советского округа для проверки, заявление направлено в правоохранительные органы. Добавим, что снос зеленых насаждений на территории города Омска категорически запрещен (за исключением придомовых территорий в секторе ИЖС и приусадебных участков), нарушителю грозит административная ответственность и штрафные санкции., - прокомментировали вопиющее нарушение в омской мэрии.

Такой была аллея буквально пару дней назад.

От себя добавим, что магазин еще закрыт - здесь идет ремонт - и давать комментарии пока некому.