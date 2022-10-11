Александр Бурков открыл центр военно-патриотического воспитания «Авангард» в Омске

До июля учебные сборы пройдут 3750 молодых омичей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

250 курсантов нового центра военно-патриотического воспитания «Авангард» приветствовали главу региона Александра Буркова. На базе детского лагеря «Орленок» до 14 октября будет идти первая смена для старшекурсников.

Центр открылся для молодых омичей, которые смогут там развивать командный дух, чувство ответственности, улучшать физическую подготовку, а также знакомиться с передовыми технологиями оборонной промышленности и азами военного дела.

- Да, русский мужчина в генах воин. Но вы должны понимать, что солдатами не рождаются, ими становятся. И наши предки доказали на практике, что кто бы ни пришёл с мечом на русскую землю, ему всегда давали достойный отпор. Сегодня на спецоперации наши ребята защищают не только интересы российского государства, они защищают интересы всего русского мира, всего православного народа нашей планеты, - приветствовал ребят глава региона.

Центр создан на базе детского лагеря «Орленок». Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Герой Советского Союза Николай Кравченко отметил, что учиться военному делу нужно с самого детства.

- Нужно обучать с юного возраста, чтобы были физически крепкими, могли ориентироваться на местности, стрелять из личного оружия. Дальше будете служить в армии, и у каждого будет своя специальность, - считает омич.

Обучение в центре проводят ветераны боевых действий и военнослужащие Омского территориального военного гарнизона. За смену для десятиклассников проведут занятия по тактической и огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Также школьников ждет обучение общевойсковым уставам, строевой и военно-медицинской подготовке.

Для участников смены созданы все условия: все корпуса отапливаемые, есть душ и хорошая столовая. Всего с октября 2022 года по июнь 2023 года в лагере пройдет 15 смен. Всего за этот период учебные сборы пройдут 3750 молодых омичей.