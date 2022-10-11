11 октября вспоминают крушение самолета в аэропорту Омск-Центральный в 1984 году

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

11 октября 2022 года исполняется 38 лет с момента авиакатастрофы самолета в омском аэропорту. Рейс Краснодар - Омск – Новосибирск потерпел крушение при посадке, когда столкнулся с тремя аэродромными сушильными машинами.

История была действительно трагичной. Из 179 пассажиров и членов экипажа удалось выжить всего лишь пятерым. Еще четверо сотрудников, которые работали на земле тоже погибли. Несмотря на масштаб катастрофы всё замалчивалось. Но правда вскрылась спустя года.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Участник ликвидации авиакатастрофы - ветеран противопожарной службы Геннадий Александров поделился воспоминаниями о трагедии.

- Погодные условия были обычными для октября в сибирском городе. Не самые лучшие, но, все же, подходящие метеоусловия для посадки.На борту было девять членов экипажа и 170 пассажиров, почти три тонны багажа и три сотни килограммов почты. Аэропорт работал в штатном режиме. Как позже в ходе проверки выяснили компетентные органы, диспетчер старта был обязан доложить коллегам, что на посадочной полосе работает снегоуборочная техника. Но работник случайно уснул. С третьей попытки от диспетчера экипажу все же удалось добиться ответа. Он дал добро на посадку. Это и стало причиной страшной трагедии. Авиалайнер столкнулся с автомашинами на огромной скорости, - рассказал спасатель.

Сам самолет загорелся, так как на аэродромных машинах были ёмкости с керосином по 7,5 тонн каждая. При столкновении они взорвались. Лайнер развернуло, а фюзеляж разломился, он остановился в 95 метрах от здания аэропорта.

- Когда мы прибыли к месту аварии, горение продолжалось. Было страшно, ведь четыре куска самолета – это четыре очага пожара. И кругом обгоревшие трупы. Не то, что ликвидировать такую авиакатастрофу, увидеть ее, я никому не пожелал бы никогда. И сам до сих пор пытаюсь забыть события того страшного дня, - переживает ветеран противопожарной службы.

Виновных в той трагедии наказали. Некоторые даже отсидели в тюрьме. Уголовное дело состояло из 12 томов, тысячи страниц со страшными снимками, стенограммами последних записей. В тот день шел дождь, поэтому при посадке, чтобы капли не бликовали, капитан выключил фары, а включил уже фактически в момент трагедии.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Как рассказывает Город55, диспетчер старта полностью признал вину и даже не просил снисхождения. Омский областной суд признал виновными четырёх человек. Диспетчеру старта Андрею Бородаенко и начальнику авиаотряда Борису Ишалову, который опоздал на работу и не провёл инструктаж с сотрудниками, дали по 15 лет колонии. Диспетчера посадки Василия Огородникова приговорили к 13 годам колонии, а начальника службы спецавтотранспорта Михаила Токарева, который без разрешения распорядился сушить полосу, — к 12 годам колонии.