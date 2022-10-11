Мэрия Омска начала прислушиваться к мнению горожан и архитекторов по застройке территории возле ТЭЦ-1

Фото: проект строительства

Точка еще не поставлена, но маленький шаг сделан. Мэрия Омска запретила Александру Антропенко увеличивать этажность зданий при строительстве жилого квартала в районе исторической ТЭЦ-1.

Зданий выше 7 этажей в «сердце» Омска не будет. К такому мнению пришли городские чиновники. Предлагают вообще не строить жилой район некоторые архитекторы. В областном центре даже запустили сбор подписей за противостояние возведения новых объектов.

Напомним, владелец компании «Основа Холдинг» решил построить на земельном участке в центре Омска, который ему принадлежит, жилой квартал. Идею разрабатывало московское «Архитектурное Бюро Асадова». Многие сомневаются в рентабельности проекта, а также в целесообразности, ведь из-за этого может вырасти транспортный поток, и тогда город встанет в единую пробку.