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Общество11 октября 2022 10:05

Мэрия Омска начала прислушиваться к мнению горожан и архитекторов по застройке территории возле ТЭЦ-1

Семья депутата Госдумы не получила разрешение от мэрии Омска на увеличение этажности застройки у ТЭЦ-1
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: проект строительства

Фото: проект строительства

Точка еще не поставлена, но маленький шаг сделан. Мэрия Омска запретила Александру Антропенко увеличивать этажность зданий при строительстве жилого квартала в районе исторической ТЭЦ-1.

Зданий выше 7 этажей в «сердце» Омска не будет. К такому мнению пришли городские чиновники. Предлагают вообще не строить жилой район некоторые архитекторы. В областном центре даже запустили сбор подписей за противостояние возведения новых объектов.

Напомним, владелец компании «Основа Холдинг» решил построить на земельном участке в центре Омска, который ему принадлежит, жилой квартал. Идею разрабатывало московское «Архитектурное Бюро Асадова». Многие сомневаются в рентабельности проекта, а также в целесообразности, ведь из-за этого может вырасти транспортный поток, и тогда город встанет в единую пробку.

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