Всё честно: омичам восстановят поездки по приостановленным транспортным картам из-за локдауна в 2020 году

Неиспользованный остаток будет перечислен на новую транспортную карту с учетом того, что одна поездка стоит 25 рублей. Фото: портал etk.55

Накануне омская мэрия сообщила, что жители города c 14 октября смогут восстановить поездки по транспортным картам «Омка», которые были приостановлены в апреле 2020 года в связи с введением режима самоизоляции, вызванного пандемией коронавируса.

Процесс восстановления будет происходить следующим образом - неиспользованный остаток будет перечислен на новую транспортную карту с учетом того, что одна поездка стоит 25 рублей.

Для того чтобы восстановить неиспользованных поездок, нужно лично обратиться в муниципальное предприятие «Пассажирсервис», которое занимается выпуском карт, и написать заявление. При себе необходимо иметь паспорт. Обращение граждан принимают по адресу улица Красный Путь, 84.

После этой процедуры денежные средства, перенесенные на новую транспортную карту, можно будет использовать для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта.

- Необходимость замены старых карт «Омка» на новые обусловлена рядом технических требований. В том числе внедрены обновленные программные средства, обеспечивающие устойчивое и бесперебойное функционирование системы электронных проездных билетов. Замена старой карты «Омка» на новую производится бесплатно, - уточнили в мэрии.

Напомним, ранее у омичей появилась возможность завести себе «Единую карту», которая объединяет все преимущества банковских и транспортных карт «Омка»

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