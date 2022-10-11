Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 8:55

Сергей Шелест подписал соглашение о меценатстве школы №81 с ГК «Стройбетон»

Учреждению требуется замена окон, инженерных коммуникаций и ремонт в кабинетах
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест продолжает реализовывать свою программу меценатства. 11 октября в своем телеграм-канале он рассказал о новом подписанном соглашении.

- Подписали соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ООО Группа компаний «Стройбетон» Александром Сергеевичем Сасиным, - пишет градоначальник.

На поруки крупнейшему омскому застройщику передается школа №81. Именно в ней много лет назад учился сам Александр Сасин, а сегодня он наверняка знает проблемы учреждения.

Этому зданию почти 50 лет, там давно необходимо заменить окна, инженерные коммуникации и сделать ремонт в классах. Этим и займется меценат вместе с директором школы Натальей Захваткиной.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Сергей Шелест также отметил, что омские меценаты сегодня помогают не только школам, но и в решении задач по мобилизации. Сейчас в этой работе задействовано более 100 омских предприятий и организаций.

КАРТИНА ДНЯ