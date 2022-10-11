Не пейте с незакомцами: омич остался без телефона после попойки с мужчиной с искусственным глазом

Фото: стоп-кадр видео, предоставленного УМВД России по Омской области

Накануне в Омске ранее судимый мужчина со стеклянным глазом украл телефон у своего собутыльника.

В городской отдел полиции №6 с заявлением о краже телефона стоимостью 18 тысяч рублей обратился 34-летний житель Октябрьского округа.

Как выяснили правоохранители, ночью омич познакомился с мужчиной в красной куртке с искусственным глазом, и они стали распивать алкоголь. Во время распития веселящих напитков около магазина между ними вспыхнул конфликт. Собутыльник выхватил телефон из нагрудного кармана куртки у уже «готового» потерпевшего и бросился бежать.

Найти злоумышленника удалось быстро, так как омич запомнил, что собутыльник недавно вышел из тюрьмы, у него были стеклянный глаз и красная куртка. Ранее судимого за кражи и разбой 37-летнего мужчину сотрудники ППС нашли на улице Петра Осминина. При себе у злоумышленника украденного телефона не было - он сдал его в ломбард, выручив с его продажи всего одного тысячу рублей.

В настоящее время в отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 4 лет колонии.

Напомним, ранее в Омске задержали мужчину, который избил своего собутыльника и украл у него телефон. За это он может отправиться в колонию на 5 лет.

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