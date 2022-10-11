Сбер и «Полиом» провели уборку в парке 300-летия Омска

За время субботника волонтеры смогли собрать в парке 300-летия Омска и на прилегающей территории более 150 мешков мусора, в том числе большое количество крупногабаритных отходов.

Омское отделение Сбера и «Полиом» не только регулярно проводят субботники, но и поддерживают партнёрские мероприятия. Среди них «Чистые игры», высадка зеленых насаждений, проведение экоуроков для школьников, внедрение раздельного сбора мусора на своих предприятиях. Работники Омского завода полипропилена участвуют в акциях по сбору вторичного сырья и экомарафонах, а Сбер с начала года высадил уже более 10 тыс. саженцев на территории области и установил в парке «Зеленый остров» экоскамейки из переработанного пластика, которые более изностойкие по сравнению с обычными деревянными.

Павел Евдокимов, генеральный директор завода «Полиом»: «Охрана окружающей среды — стратегический приоритет в работе Омского завода полипропилена и неотъемлемая часть корпоративной культуры. Мы внедряем лучшие экологические практики, направленные на ресурсосбережение, сокращение образования отходов, защиту атмосферного воздуха. Такие экоинтциативы позволяют не только вовлекать персонал, но и объединять партнёров и единомышленников, которые хотят менять мир к лучшему».

Сергей Коновалов, управляющий Омским отделением Сбербанка: «Сбер уделяет большое внимание экологическим и социальным активностям. Наши сотрудники традиционно проводят уроки для школьников по основам кибербезопасности и экологичного поведения. В этом году стартовал проект «Школа занимательных наук» для подопечных центров социальной защиты населения, в рамках которого школьники бесплатно посещают самые интересные и необычные выставки и экспозиции, а также проект по обучению взрослых основам финансовой грамотности и кибербезопасности».

Фотоматериалы предоставлены пресс-службой завода «Полиом».