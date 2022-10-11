Есть и такие: 10% омичей считают свой город лучшим для карьеры

Практически у всех россиян, живущих в городах с населением больше полумиллиона человек, кроме столиц, упали карьерные ожидания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

10% жителей Омска считают свой город лучшим для построения карьеры, утверждает SuperJob. 71% против такого мнения, а вот 19% затруднились с ответом. В 2021 году 14% горожан считали город лучшим для построения карьеры, в 2020 − 17%, в 2018 − 16%, а в 2014 – 18%.

Оценки возможностей построения карьеры в родном городе выше всего в Москве и Санкт-Петербурге: в столице 2 из 3 жителей считают, что им лучше всего строить карьеру именно здесь.

На третьем месте Казань: столицу Татарстана назвали лучшим городом для карьеры 43% представителей экономически активного населения. В топ-5 вошли Тюмень (42%) и Екатеринбург (41%).

Самым сложным городом с точки зрения карьерных перспектив оказался Омск: здесь лишь каждый десятый житель видит явные возможности роста для себя. Сложно построить карьеру в Волгограде, Новокузнецке и Астрахани.

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