Артиллеристы, связисты, снайперы: кого готовят к боевым действиям в Омске среди мобилизованных

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В омской воинской части ВДВ на базе 242-го учебного центра рассказали, какие военные специальности сегодня востребованы в местах боевых действий и в какие сроки командиры должны провести слаженную подготовку для резервистов Сибири.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- В течение нескольких недель перед отправкой в воинские части Воздушно-десантных войск каждый призванный проходит ускоренный курс обучения - на полигоне тренируется оборудовать окопы, огневые позиции, управлять военной техникой. Подготовка в учебном центре ведется по специальностям водитель-механик, наводчик-оператор, артиллерист, связист, снайпер, оператор ПТУР, командир боевых машин БМД-2, БМД-4, БМП-2, - пояснили в пресс-службе правительства Омской области со ссылкой на учебный центр.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

После курса боевой подготовки, мобилизованные граждане отправятся в российские регионы пограничные с Донбассом, откуда уже будут распределяться с учетом полученных навыков. За месяц артиллеристы, связисты, снайперы, механики-водители и наводчики боевых машин должны научиться слаженной работе в команде. Обучение проводят военные-эксперты, побывавшие в горячих точках и имеющие опыт ведения боевых действий.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

При этом в 242-ом учебном центре ВДВ размещены не только омичи - в Омскую область прибывают также призванные из трёх регионов Сибири.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Боевое слаживание мобилизованные проходят и на базе Омского автобронетанкового инженерного института, где развернут палаточный военно-полевой лагерь. Здесь занимаются огневой, тактической, военно-инженерной подготовкой.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

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