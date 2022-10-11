В Омской области пять ТСО не исполняют график погашения задолженности за потребленный газ

ООО «ТГКом», МУП «МГКХ» Марьяновского городского поселения, ООО «Тепловик» Полтавского и МУП «Коммунальник» Одесского районов, а также ООО «Малая генерация» не доплатили «Газпром межрегионгаз Омск» 7 млн рублей за газ, потребленный в течение 9 месяцев.

Игнорирование теплоснабжающими организациями договорных обязательств влечет ограничение подачи газа до уровня среднеоплаченных объемов.

- О неисполнении графика мы проинформировали министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области и рекомендовали оперативно рассмотреть механизмы погашения задолженности за газ, а также провести соответствующую разъяснительную работу с руководителями ТСО и главами районов, – рассказал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.

Информацию об исполнении графика погашения задолженности теплоснабжающими организациями поставщик газа ежемесячно предоставляет губернатору Омской области. Со стороны «Газпром межрегионгаз Омск» обязательства по поставкам газа ТСО региона полностью выполняются.

По оперативным данным на 1 октября 2022 года просроченная задолженность за газ теплоснабжающих организаций (ТСО) Омска и Омской области составляет 1,3 млрд рублей.