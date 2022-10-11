Отсрочка от мобилизации по основанию ухода за членом семьи

Гражданам, которые по сложившимся обстоятельствам ухаживают за родственниками, нуждающимися в постоянном уходе (помощи, надзоре) по состоянию здоровья, может быть предоставлена отсрочка от призыва на военную службу (военнослужащим, проходящим военную службу по контракту). Однако не все претендующие на отсрочку знают, что нуждаемость родственника в уходе должна быть подтверждена документально.

Определение нуждаемости гражданина по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе относится к функции бюро медико-социальной экспертизы, что утверждено Приказом Минтруда РФ от 30.12.2020 г. № 979н «Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы» (далее - Порядок).

Согласно пп. 33, 35 Порядка для оказания услуги по проведению МСЭ представляются следующие документы: документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; направление на медико-социальную экспертизу, составленное медицинской организацией по утвержденной форме, и сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания.

В соответствие п. 38 Порядка при оказании услуги по проведению МСЭ в целях определения нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя проводится для гражданина, призываемого на военную службу (военнослужащего, проходящих военную службу по контракту). Для проведения экспертизы необходима информация о родственных связях с лицом, в отношении которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); справка о не нахождении лица в организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания. В случае призыва на военную службу по мобилизации данная справка не требуется.

Освидетельствование проводится в соответствие с действующим законодательством по медико-социальной экспертизе.

Справка выдается только в отношении лица признанного инвалидом 1 группы.

В случае ранее установленной гражданину 1 группы инвалидности направление на медико-социальную экспертизу не требуется.

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.