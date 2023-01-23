Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 января 2023 11:00

Умер от переохлаждения: под Омском мужчина, придя за водой, упал в колодец и не смог выжить в ледяной воде

В Омской области поскользнувшийся мужчина умер в колодце от общего переохлаждения
Наталья ВИРКУНЕН
Возможно, в смерти мужчины виновата организация, плохо очистившая колодец от наледи.

Возможно, в смерти мужчины виновата организация, плохо очистившая колодец от наледи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти 42-летнего жителя села Бражниково. Как полагают следователи, с ним произошел несчастный случай.

- По предварительным данным, 20 января 2023 года около 18 часов 20 минут местными жителями в колодце водонапорной колонки обнаружено тело мужчины, который пришел за водой. Предположительно, мужчина, набирая воду, поскользнулся и упал в открытый колодец, смерть наступила от общего переохлаждения организма, - подробно рассказали правоохранители.

В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, установлена организация, обслуживающая колодец, а также виновные лица. Скорее всего, полагают следователи, по результатам проверки вынесут процессуальное решение за причинение смерти из-за халатности.

ЧПКАРТИНА ДНЯ