Были отбиты все органы: в Омске мужчина снял на видео издевательства детей-живодеров над маленьким щенком

Фото: стоп-кадр видео.

В Омске анонимный житель города опубликовал в соцсети «ВКонтакте» кадры ужасающего видео. Мужчине удалось заснять, как дети соседей сбрасывают с крыши своего же частного дома маленького щенка. На кадрах видно, как беззащитный маленький питомец распластал свои лапки и покорился судьбе: в этот момент мальчишка-живодер распрямил тельце животного и сбросил сверху вниз. Судя по кадрам, жестокий малец сбросил малыша с небольшой высоты собственного частного дома, но ведь и этого достаточно, чтобы причинить наивному, беззащитному щенку серьезные травмы. При этом, по словам омича-очевидца, дети этой семьи систематически мучают животных.

- Примерно месяц назад одного котёнка довели до смерти - были отбиты все органы и задние лапки не работали! Сейчас у них появился маленький щенок, которого они скидывают с крыши! - возмутился автор видео.

Адрес дома, откуда мальчишка сбросил щенка, автор не называет. В комментариях горожане согласились, что это неприкрытое живодерство и посоветовали омичу обратиться с этим видео в полицию.

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