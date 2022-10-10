Оружие, бриллианты, золото: в Омске арестовали организаторов крупного наркобизнеса, который приносил миллионы

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Предполагаемые организаторы, а также исполнители и посредники нелегального наркобизнеса были задержаны накануне в Омске. Их подозревают в организации масштабной сети производства и продажи синтетических наркотиков.

- Предварительно установлено, что нелегальный товар распространялся через интернет-магазины в теневом сегменте Интернета. Вырученные от продажи деньги переводились в криптовалюту, а затем обналичивались на территории государств ближнего зарубежья, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах задержания видно, как вооруженные люди в масках проникают в частный дом предполагаемых преступников. В ходе обыска обнаружены крупные суммы денег, золотые украшения и разнокалиберное оружие.

Напомним, весной этого года облава была устроена на производителей синтетики. Тогда оперативники вместе с контрразведчиками изъяли 80 килограммов наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет более 300 миллионов рублей.

- Проведено свыше 30 обысков в жилых помещениях и на других принадлежащих фигурантам объектах. Изъятые у них предметы, сходные с огнестрельным и холодным оружием, направлены для проведения экспертизы, - уточняют в МВД.

Расследование уголовного дела продолжается.