В октябре в Омске сложился рекордно низкий индекс борща за последние полгода

Цена порции борща на каждого члена семьи составит меньше 32 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Информационный проект «Индекс борща» традиционно назвал цены на продукты для приготовления любимого супа. Согласно собранным данным, за последние полгода в Омске отмечена самая низкая стоимость - 125,09 рублей. За небольшую сумму можно сварить кастрюлю традиционного русского супа на семью из четырех человек. Единственное, что упростили создатели проекта «Индекс борща», - рецепт. Вместо говядины обсчитывают курятину - она более доступна. Плюс - никаких приправ, но сметана и хлеб обязательны.

Расчет продуктов такой: 350 граммов картофеля, 200 граммов капусты, по 80 граммов репчатого лука и свежей моркови, 130 граммов свеклы. Также в нашем супчике варится полкило курятины и 6 граммов чеснока. Едим суп, размешав 100 граммов сметаны, с 200 граммами хлеба.

- Стоимость продуктов борщевого набора рассчитана для приготовления на семью из 4-х человек. Замеры цен мы проводим 1 раз в месяц, в течение первой недели в магазинах известных супермаркетов экономического класса – Пятерочка, Магнит, - сообщают аналитики проекта. - Овощи берем немытые и нефасованные. Если есть выбор между свежим урожаем и старым – выбираем тот, что дешевле.

Если говорить конкретно об Омске, то в прошлом месяце «индекс борща» был выше на 3 рубля и 22 копейки. В августе стоимость супового набора составила 140 рублей и 75 копеек, в июле - 156 рублей 83 копейки, в июне - 138 рублей 75 копеек, в мае - 144 рубля 19 копеек.

В среднем в октябре цена на борщ по России составила 151 рубль 94 копейки. Самая низкая стоимость покупки продуктов для супа - 105 рублей 58 копеек - зафиксирована в этом месяце в Сочи. Самая высокая - свыше 418 рублей - в Анадыре.

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