Омская прокуратура настояла на увеличении стоимости ежедневного школьного обеда для детей-инвалидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура города Омска обратилась в мэрию с инициативой увеличить лимит выделяемых средств на школьные обеды для детей с ограниченными возможностями здоровья. В предыдущие учебные годы бесплатное для родителей горячее питание готовили из расчета 129,42 рублей на ребёнка-инвалида 1-4 классов и 149,18 рублей на ребёнка 5-11 классов. При этом обладминистрация располагает большим ресурсом. Правительство Омской области выделяет детям-инвалидам, которые учатся в государственных школах питание из расчёта 200 рублей в день для учеников с 7 до 11 лет, и 222 рубля в день для учеников старше 11 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Прокуратурой города Омска направлена информация Мэру города Омска о рассмотрении вопроса увеличения размера обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием, а также выплат денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях с 2022-2023 учебного года, - прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.

В свою очередь, омская мэрия увеличила с 1 сентября 2022 года размер стоимости питания на одного ребенка в день, а также выплаты денежной компенсации для тех, кто получает образование на дому на 12%. В денежном эквиваленте прибавка на каждый день составит от 15 до 18 рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, 14 июля 2022 года был подписан закон, содержащий нормы о том, что все дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды должны получать бесплатное двухразовое питание или компенсацию, соответствующую его стоимости. Компенсация будет выплачиваться из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Ранее такая компенсация выплачивалась, но не всем и не во всех регионах. Единой практики не существовало, и это вызывало множество нареканий у родителей и опекунов. То есть, было буквально так, что в некоторых регионах не было предусмотрено бесплатное питание. Теперь ситуация приведена к общему знаменателю.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Льготное питание предусмотрено не только в школах, но и в ВУЗах, средних специальных образовательных организациях. Льгота не предоставляется по умолчанию, для ее оформления необходимо предоставить заявление с соответствующим пакетом документов. Кроме детей с инвалидностью воспользоваться этой льготой могут дети, потерявшие кормильца, дети из многодетных и малоимущих семей, дети участников боевых действий, нетрудоспособные с ОВЗ, получающие образование на дому.

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