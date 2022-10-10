Крышевали наркоманов: троих сотрудником омского ЧОП Росгвардии осудили за сбыт и хранение дурман-веществ

Вынесен приговор сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии. Первомайский районный суд города Омска приговорил трех «чоповцев» к совокупному сроку 27 лет колонии за крышевание наркосбытчиков.

- В 2020 году сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области Метелев С. и Усачев А. под руководством Муромского А. систематически получали взятки с лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, за бездействие при пресечении выявленных преступлений и непривлечении их к уголовной ответственности, - сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

После оперативно полученной информации омские полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по региону внедрили сотрудника правоохранительных органов и поймали «крышу» с поличным.

- При проведении обследования гаражного бокса Муромского А. были обнаружены и изъяты различные наркотические вещества (героин, марихуана, «соль»). На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Омской области уголовное дело в отношении фигурантов было заведено и расследовано СУ СК России по Омской области, - добавил источник.

Суд признал мужчин виновными в разных преступлениях - в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере. Совокупно осужденные получили 27 лет колонии строгого режима (от 8 до 10 лет каждый). Кроме того, каждому из бывших «чоповцев» был назначен крупный штраф в пользу государства - по 700-900 тысяч тысяч рублей. Все лишены своих званий и права работать в системе правоохранительных органов в течение 7-8 лет.

- Факты противоправных действий сотрудников были выявлены при содействии отдела собственной безопасности Сибирского округа Росгвардии. За совершение проступка, порочившего честь сотрудника правоохранительных органов, причастные к преступлениям лица уволены в октябре 2020 года, - также прокомментировали нашей редакции в пресс-службе управления Росгвардии по Омской области.

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