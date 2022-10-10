Помогите похоронить: омичка заработала на чувствах участников родительского чата

За это суд приговорил женщину к 120 часам обязательных работ Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне мировой судья судебного участка № 72 в Октябрьском судебном районе вынес приговор 43-летний омичке. Ее признали виновной по уголовному делу по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Как установил суд, в декабре 2021 года ранее судимая жительница Омска в родительском чате одного из детсадов города, куда ходила ее дочь, написала сообщение с просьбой якобы помочь с организацией похорон ее матери. Предприимчивая женщина в нем также указала свои банковские реквизиты.

Омичке удалось выручить с участников родительского чата сумму в размере 10,8 тысяч рублей. Двенадцать неравнодушных человек перевели ей суммы в размере от 300 рублей до 5 тысяч рублей. Полученные на «горе» денежные средства обвиняемая потратила на свои нужды.

Суд назначил женщине 120 часов обязательных работ и взыскал с нее в пользу потерпевших всю сумму причиненного ущерба.

Напомним, ранее омичка перевела 200 тысяч рублей мошенникам, которые сообщили ей, что ее дочь стала виновницей ДТП.

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