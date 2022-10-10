Омскому насильнику «с березы» дали 15 лет колонии за надругательство над падчерицей

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Прокуратура Омской области сообщила о том, что 39-летнему жителю города Роману Щ., известному в городе как «насильник с березы», был вынесен приговор Советского районного суда. За изнасилование своей 15-летней падчерицы мужчину осудили на 15 лет лишении свободы в колонии строгого режима.

- 39-летний житель Омска был признан судом виновным в совершении изнасилования несовершеннолетней, соединенном с угрозой убийством, а также незаконном хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что громкая история произошла в Омске в городке Нефтяников 13-го января. Рано утром, как установило следствие, в промежутке между 7 и 8 часами, когда мать девочки, с которой сожительствовал Роман, была на работе, мужчина, находясь под действием наркотиков, напал на спящую девочку и совершил страшное насилие. Помимо действий сексуального характера, отчим угрожал девочке полной расправой. В итоге 15-летняя падчерице все же удалось бежать. Полураздетая, она ворвалась в соседний дом, где жила ее родная взрослая сестра и все ей рассказала. На расправу с насильником отправился муж сестры. К слову, семью, где «приютился» страшный насильник, соседи и окружение характеризовали только положительно. Изнасилованную падчерицу хвалили за успехи в учебе.

Сестра вызвала девочке бригаду скорой помощи. Сама же потерпевшая провела некоторое время в стационаре. Тогда медики сообщали о том, что девочке провели операцию из-за серьезных травм, нанесенных извергом.

Роман в день преступления настолько испугался возмездия разъяренных родственников, что спасся бегством на макушку березы. На самом верху дерева мужчина провел в лютый зимний мороз несколько часов, пока его оттуда при помощи спецтехники сняли спасатели. Кадры видео, которые позже распространила пресс-служба полиции, запечатлели Романа в неадекватном состоянии. Мужчина и двух слов связать не мог.

При этом сначала родственники 39-летнего мужчины всячески отрицали вину мужчины. Сам Роман ничего не помнил. Но позже, в ходе суда, полностью согласился с обвинением. В итоге суд приговорил его по совокупности преступлений к окончательному наказанию в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 11 месяцев. Кроме того, по иску прокурора с осужденного в пользу потерпевшей взыскано 500 тысяч рублей в счет возмещения причиненного преступлением морального вреда. Приговор суда пока еще не вступил в законную силу.

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