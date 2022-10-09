Жителя Омска, который обматерил сотрудников ГИБДД, ждет уголовное дело

Мужчине надо было просто показать документы, но он отказался и начал скандалить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне утром сотрудники ГИБДД остановили «УАЗ» на 14 километре трассы Омск-Нижняя Омка в Омском районе. Водитель отечественного авто всячески нарушал ПДД, чем и привлек внимание госавтоинспекторов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, автоинспекторы потребовали 51-летнего водителя остановиться, что он и сделал, однако документы на автомобиль и водительское удостоверение предоставить отказался и начал оскорблять их, использую нецензурную лексику. В результате чего сотрудникам ГИБДД пришлось применить физическую силу в отношении мужчины.

В настоящее время на 51-летнего нарушителя завели административные дела по двум статьям - «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения». Кроме того, в следком направлен материал проверки по уголовной статье «Оскорбление представителя власти». Мужчине могут грозить исправительные работы до 1 года или штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Омской области госавтоинспекторы остановили «девятку» под управлением 32-летнего пьяного мужчины, который начал сопротивляться и оскорблять их, используя нецензурные выражения.

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