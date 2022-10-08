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Происшествия8 октября 2022 8:50

Пассажир автобуса в Омске сообщил о захвате террористами маршрута №42

После проверки полиции оказалось, что информация была ложной
Виктория КОВЕРНЕВА
За ложную информацию омич может сесть в тюрьму на 5 лет.

За ложную информацию омич может сесть в тюрьму на 5 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в полицию поступил звонок от неизвестного. Мужчина не стал представляться, а лишь сообщил, что сейчас находится на улице Панфилова. Ранее он ехал на автобусе №42, который захватили террористы.

- Незамедлительно выехав на обозначенное место, сотрудники полиции выяснили, что никакого захвата общественного транспорта не было – информация не подтвердилась, - сообщили в УМВД по Омской области.

Как оказалось, 64-летний мужчина повздорил с другими пассажирами и решил таким образом отомстить. Правда, месть его оказалась весьма глупой, потому что на него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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