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Общество8 октября 2022 8:40

Экс-глава омского «Мостовика» Олег Шишов назвал сроки восстановления Крымского моста

По оценке опытного специалиста, работы могут занять максимум 60 дней
Виктория КОВЕРНЕВА
В инциденте разбираются спецслужбы.

В инциденте разбираются спецслужбы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский мостостроитель, руководитель и учредитель одной их крупнейших строительных компаний, которую волею судеб обанкротили после олимпийской стройки в Сочи, Олег Шишов прокомментировал Городу55 взрыв на Крымском мосту.

По оценке специалиста, который со своей командой построил не один мост в России и за рубежом, предполагает, что восстановительные работы займут около 60 дней.

- Сейчас вижу, что в условиях ЧП все можно исправить максимум за 30-40 дней. Но опять же, я не вижу, как пострадала железнодорожная часть. Самый максимальный срок - это 60 дней, - пояснил Олег Владимирович.

Напомним, ЧП в Крыму произошло накануне. На новом мосту был взорван один автомобильный пролет, пострадала железнодорожная ветка. Сейчас в неприятной истории разбираются московские специалисты.

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