Экс-глава омского «Мостовика» Олег Шишов назвал сроки восстановления Крымского моста

В инциденте разбираются спецслужбы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский мостостроитель, руководитель и учредитель одной их крупнейших строительных компаний, которую волею судеб обанкротили после олимпийской стройки в Сочи, Олег Шишов прокомментировал Городу55 взрыв на Крымском мосту.

По оценке специалиста, который со своей командой построил не один мост в России и за рубежом, предполагает, что восстановительные работы займут около 60 дней.

- Сейчас вижу, что в условиях ЧП все можно исправить максимум за 30-40 дней. Но опять же, я не вижу, как пострадала железнодорожная часть. Самый максимальный срок - это 60 дней, - пояснил Олег Владимирович.

Напомним, ЧП в Крыму произошло накануне. На новом мосту был взорван один автомобильный пролет, пострадала железнодорожная ветка. Сейчас в неприятной истории разбираются московские специалисты.