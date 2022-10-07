Житель Омска лишился правой ноги из-за конфликта с соседом

Успокоить дебошира в этот раз получилось, но какой ценой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне Центральный районный суд вынес приговор жителю Омска, которого обвиняют в том, что он прострелил ногу своему соседу. Конечность пришлось ампутировать.

По материалам суда, в один из дней ночью из квартиры потерпевшего доносился шум из-за веселого застолья. Подсудимому это не понравилось - и между мужчинами вспыхнул конфликт. По словам потерпевшего, он хотел уладить конфликт мирно, поэтому спустился к своему недовольному соседу, проживавшему этажом ниже. Омич намеревался поговорить с подсудимым и узнать, чем мешает его семье он и его приятели. Разъяренный сосед открыл мужчине дверь и выстрелил в его ногу. Пуля прошла насквозь правую голень потерпевшего. Ранение было настолько серьезным, что ногу пришлось ампутировать.

Подсудимый вины своей в содеянном не признал. Он также рассказал, что в квартире соседа, оставшегося уже без ноги, постоянно собирались пьяные компании, которые постоянно дебоширили и шумели. На замечания соседей они не обращали никакого внимания, продолжая мешать отдыхать жильцам многоэтажки в вечернее время. В один из таких веселых вечеров в мессенджере WhatsApp между омичами произошел конфликт. Потерпевший начал угрожать супруге подсудимого. После он спустился к соседу, где и случилась трагедия.

Однако, по версии подсудимого, потерпевший начал долбиться в дверь, при этом матерился и не реагировал на просьбы успокоиться и перестать шуметь. Тогда омич схватил охотничье ружье, чтобы припугнуть соседа. Однако потерпевший его толкнул, из-за чего и произошел выстрел.

Суд, изучив материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине назначили 2 года колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Омской области мужчина убил свою маленькую дочку из-за шума телевизора, который она включила ночью, пока он спал после попойки с приятелями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омской области следователи завершили расследование жуткого убийства в Кормиловском районе

Пьяный сельчанин задушил свою дочь за то, что она включила телевизор(подробнее...)