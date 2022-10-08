Здоровый сон и меньше стресса: омский врач рассказывает, как заботиться о репродуктивном здоровье

Фото: минздрав Омской области.

Как сохранить репродуктивную систему женщины? Основные советы дает акушер-гинеколог с более чем 30-летним стажем, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, главный врач БСМП-2 в Омске Олег Попов.

- Если говорить о регуляции менструального цикла, то на первом месте – головной мозг. Любая стрессовая ситуация (особенно хронический стресс), перегрузка, неправильный режим работы и отдыха, хроническое недосыпание могут привести к нарушению центральной регуляции, - говорит доктор.

Так, важно соблюдать физическую активность, спать не менее 8 часов, избегать стрессов, не злоупотреблять алкоголем, отказаться от курения, правильно и сбалансированно питаться.

- Избыточная масса тела приводит к неправильному углеводному обмену, и, как замкнутый круг возникает нарушение циклической выработки в организме гормонов гипофиза и яичниками - женских половых гормонов. Мы часто видим нарушения менструального цикла у таких пациенток. Это связано с тем, что подкожно-жировая клетчатка способна в большом количестве синтезировать женские половые гормоны – эстрогены, - уточнил Олег Попов.