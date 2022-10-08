Открываем мир новых вкусов для ребенка: чего мы не знали о грудном вскармливании, рассказала омский врач-педиатр

Фото: минздрав Омской области.

Как меняется грудное молоко в зависимости от возраста малыша и даже погоды? Необычными фактами о грудном вскармливании поделилась заведующая отделением профилактики в Омске, врач-педиатр Алёна Турбанова.

1. Ваш малыш чувствует ваш запах.

У новорожденных очень сильно развито обоняние и они знают уникальный запах вашего грудного молока. Вот почему ребенок поворачивает к вам головку, когда голоден.

2. Ваш ребенок видит вас только с очень близкого расстояния.

Дети рождаются чрезвычайно близорукими. Это означает, что малыш хорошо видит на расстоянии не более 20-40см. Именно на таком расстоянии должно быть ваше лицо и лицо вашего ребенка в момент кормления грудью. Момент, когда вы встречаетесь взглядами с малышом, — время установления настоящей привязанности между вами

3. Грудное вскармливание открывает мир новых вкусов для вашего малыша.

У смеси вкус всегда один и тот же, в то время как грудное молоко имеет привкус того, что вы едите, хоть и косвенно. Впоследствии это облегчит введение прикорма.

4. В среднем дети потребляют 67% молока, которое есть у мамы.

Младенцы пьют молоко до тех пор, пока не почувствуют себя сытыми, а не пока грудь полностью опорожнится.

5. Ваше тело постоянно продуцирует идеальное молоко для ребенка.

По мере роста малыша молоко меняет свой состав (молоко для 3месячного ребенка отличается от молока для 9 месячного малыша). Оно даже может меняться день ото дня — например, содержание воды может увеличиваться во время жары или болезни ребенка, чтобы обеспечить дополнительную жидкость.