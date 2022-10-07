Жалоб нет, настроение боевое: Мэр Омска Шелест вновь встретился с мобилизованными в лагере автобронетанкового института

Сегодня омский мэр Сергей Шелест сообщил о своем личном втором визите в полевой лагерь автобронетанкового института, который расположен в Черемушках. Ежедневно сюда продолжают прибывать мобилизованные из других регионов - Красноярского края, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа.

Резервисты с закрепленной учетной военной специальностью будут проходить занятия по тактическому слаживанию и боевой подготовке. В ходе визиты Сергей Николаевич осмотрел палатки, в которых живут резервисты, проинспектировал кухню и столовую, побеседовал с мобилизованными.

- Вновь побывал в полевом лагере Омского автобронетанкового института. Благодаря огромной межведомственной работе правительства Омской области, администрации города, ресурсных организаций и бизнеса здесь завершились работы по монтажу линий электропередач, прокладке водопровода. К каждой палатке подведено электричество, заготовлены дрова для отопления палаток, бань и бесперебойной работы полевой кухни, - сообщил градоначальник в своем telegram-канале.

После визита Шелест отметил, что «жалоб на условия пребывания в палаточном городке нет, настроение боевое».

- Сейчас основное время солдат и офицеров занято учебным процессом на полигоне и теоретическими занятиями. У всех есть возможность общения с родственниками. На каждой палатке размещены объявления с номерами телефонов для обращений по вопросам мобилизации, на месте работает консультационный пункт, - подытожил эту поездку глава города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оксана Фадина: я приехала с нужными тазиками, чайниками и средствами гигиены

Бывший омский мэр Оксана Фадина восхитилась тем, как волонтеры организовали помощь мобилизованным в регионе (подробнее...)