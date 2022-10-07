В Омске семья паллиативного ребенка не может добиться лечебного питания для смертельно больной малышки

Фото: из семейного архива.

Знакомьтесь, это Злата. Ей 11 лет. С рождения девочка страдает болезнью Канавана. Это серьезное нейродегенеративное заболевание головного мозга. Болезнь проявляется такими тяжелыми симптомами, как нарушения моторики и развития ребенка, затруднения при приеме пищи, мышечной гипотонией, макроцефалией, эпилептическими припадками, слепотой. В настоящее время не существует методики, при помощи которой можно было бы эффективно лечить болезнь Канавана. Страшный недуг приводит к летальному исходу еще в младенческом возрасте. В редких случаях больные доживают до возраста 10 лет.

Замедлить развитие заболевания можно при применении метаболической терапии. Даже питание у девочки – особенное. Обычные продукты с нашего стола не подойдут. Иначе у ребенка может случиться рвота, полезные элементы не усвоятся, а значит, велика вероятность, что Злате станет только хуже. А вот специальное питание поможет лучше усваиваться витаминам и полезным веществам, не терять вес, повысит сатурацию и улучшит обмен веществ. Вот только все свои 11 лет мама Златы Юлия ведет усиленный уход за паллиативным ребенком и все это время питание, вопреки законным гарантиям, приобретает за свой счет. Ни много ни мало, но каждый месяц питание обходится семье в 4 тысячи рублей. Прибавьте сюда лекарства, средства гигиены и прочие расходы.

Фото: из семейного архива.

- Около года наша семья не может добиться качественного осмотра врача-гастроэнтеролога в Омске, - рассказывает Юлия. – То мы слышим отговорки местных медиков о том, что и питание нам не положено за счет государства. То врача на участке нет. Или доктор, который принимает пациентов с четырех участков в городе, внезапно заболевает, и снова оказывается, что некому оказать нам помощь, в которой мы так нуждаемся.

И каких только специалистов ни пыталась привлечь мама Златы в последние месяцы к своей проблеме: от участкового педиатра до заместителя главного врача поликлиники № 5, к которой территориально прикреплены.

- Каждый раз я, то талон беру, то в очереди сижу, то просто вылавливаю медиков по их расписанию, а в ответ только одни отговорки. Мне приходится все время искать себе замену – чтобы посидели со Златой, а ведь все боятся. В любой момент у дочки может случиться приступ эпилепсии, остановка дыхания, судороги, рвота… - продолжает Юлия. – За это время я только больше нервов потратила, но так и не получила никакой помощи. Один раз нам от имени спонсора врач поликлиники привез четыре баночки питания, но оно совершенно не подходило под наши потребности.

Из-за рвотных позывов Злате необходимо было питание с густой консистенцией, а привезли жидкое.

- Конечно, это лучше, чем ничего, но питание нам предоставили без рекомендаций врача-гастроэнтеролога, без осмотра и его заключения, - завершила Юлия.

Загнанная в угол мама через нашу редакцию обращается к местным властям и чиновникам с просьбой помочь. Юлия просит, чтобы в короткие сроки Злату осмотрел врач-гастроэнтеролог, пусть даже дистанционно, и выдал компетентные рекомендации по кормлению тяжело больной девочки. Надеется Юлия и на совесть госорганов в вопросе предоставления паллиативному ребенку спецпитания за счет средств налогоплательщиков. Мы продолжим следить за этой непростой ситуацией. И тоже надеемся, что ребенку действительно помогут.

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