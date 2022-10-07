Омские дошкольники при поддержке ОНПЗ провели экологический субботник

Фото предоставлено Омским НПЗ

Экологическая инициатива победила в грантовом конкурсе Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Авторы решили научить ребят сортировать отходы, разбираться в источниках загрязнений, реализовывать проекты по сохранению природы.

В октябре дети поучаствовали в празднике чистоты на территории садика. Ребята из старших групп вышли убраться и поучаствовать в экоГТО. Добровольными помощниками в мероприятии стали студенты из экологического сообщества. Волонтеры не в первый раз помогли малышам в уборке, озеленении детского сада. Вместе они выкапывали растения, убирали листья, обрезали кусты. В конце субботника детей посвятили в волонтеры, а инициаторы «ProЭКта» наградили их за участие игровым набором по сортировке мусора.

- Мы в своей деятельности не только прививаем экологическую культуру детям, но и работаем с семьями. Знакомим родителей с инновационными подходами к созданию развивающей среды, способствующей формированию экокультуры, пропагандируем ответственное отношение к природе, рассказываем об экологических компетенциях. Спасибо Омскому НПЗ, который поддержал нашу инициативу грантом. Знаю, что предприятие использует все средства для улучшения экологической обстановке в регионе. В том числе через помощь общественникам в проектной деятельности, — отметила инициатор «ProЭКта» Наталья Гаврилова.

В течение полугода с ребятами организовывали занятия на тему разделения мусора, последствий загрязнения, экологические десанты, для родителей проводили лектории по проектному экомышлению. Малыши вели открытые уроки для родственников, объясняя им важность природоохранного поведения. Чтобы занятия происходили интересно и ярко, инициаторы проекта купили на средства гранта Омского НПЗ мультимедийное оборудование.