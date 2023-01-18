В Омске арестованы замначальника МФЦ и предприниматель в подозрении во взяточничестве

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.
На два месяца в СИЗО попали заместитель начальника МФЦ и некий омский предприниматель. Региональное управление Следственного комитета расследует дело о взяточничестве.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.
Известно, что в декабре руководитель получил 350 тысяч рублей от бизнесмена за подписание договоров на ремонт электросетей, демонтаж и монтажу мультисервисной сети, а также беспрепятственную приемку работ и их оплату.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.
Дело заведено по материалам УФСБ, следователи выясняют все обстоятельства дела.
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