В Омске арестованы замначальника МФЦ и предприниматель в подозрении во взяточничестве

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

На два месяца в СИЗО попали заместитель начальника МФЦ и некий омский предприниматель. Региональное управление Следственного комитета расследует дело о взяточничестве.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Известно, что в декабре руководитель получил 350 тысяч рублей от бизнесмена за подписание договоров на ремонт электросетей, демонтаж и монтажу мультисервисной сети, а также беспрепятственную приемку работ и их оплату.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Дело заведено по материалам УФСБ, следователи выясняют все обстоятельства дела.

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