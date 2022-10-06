Мэр Омска Сергей Шелест поблагодарил педагогов за самоотверженный труд

25 учителей Омска были занесены на Доску почета. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Во Дворце творчества вручили почетные грамоты и благодарственные письма работникам образования. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, посетил мэр Омска Сергея Шелест, зампред правительства Татьяна Дернова и председатель Горсовета Владимир Корбут.

- От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником. Педагоги это одна из основных профессий нашего государства. Педагоги формируют наше будущее. Хочется выразить вам огромную благодарность и поблагодарить за ваш труд, - обратился мэр Омска Сергей Шелест.

В этот знаменательный праздник присутствовали ветераны педагогического труда, заслуженные учителя Российской Федерации, отличники народного просвещения, почетные работники общего образования, педагоги высшей квалификационной категории, победители городских, областных и федеральных конкурсов профессионального мастерства, руководители образовательных учреждений города Омска,

В мероприятии приняла участие народный учитель Советского Союза Лидия Яковлевна Кичигина, ветеран педагогического труда Омской области Нина Разумова получила из рук Татьяны Дерновой Благодарственное письмо Министерства просвещения.

Без внимания не осталась ветеран муниципальной службы Ирина Шаповалова, которой Сергей Шелест вручил Почетную грамоту Омского городского Совета. Еще 25 учителей получили свидетельства о занесении на Доску почета.

- Миссия педагога это не только дать знания, спросить, проконтролировать, куда более важно научить принимать решения, ставить цели и достигать их. Мы работаем не рядом с детьми, а вместе с ними. Желаю талантливых и благородных учеников, которые принесут пользу нашему городу, - поздравила директор департамента образования Ольга Онищенко.