Ревность убивает: житель Омской области заколол отверткой своего соседа

В отношении ревнивца завели уголовное дело по статье «Убийство» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Накануне в Омской области в селе Шипуново Крутинского района рядом с одним из частных домов было найдено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

По версии следствия, неоднократно судимый 33-летний мужчина приревновал возлюбленную к своему 28-летнему соседу. Между сельчанами вспыхнул конфликт, в результате которого подозреваемый несколько раз со всей силы ударил ножом и отверткой потерпевшего. От полученных травм 28-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемого задержали. В отношении него следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время сотрудники следкома осмотрели место преступления и изъяли все вещественные доказательства. Идут следственные действия, в результате которых будут установлены все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее в Горьковском районе Омской области во дворе одного из домов нашли труп подростка. Тогда его убил продавец мотоцикла, который он собирался купить.

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