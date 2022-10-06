Четверо погибли: на омской трассе смерти легковушку размазало о грузовой автомобиль

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Ранним утром пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила о страшной аварии на автодороге Омск-Тюмень. По данным правоохранителей, здесь произошло лобовое столкновение между легковым и грузовым автомобилем. Кроме того, на легковой автомобиль, где в результате погибли четыре человека, также пришелся удар «Волги», которая ехала позади и не успела вовремя затормозить.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Датсун», следуя по автодороге Тюмень-Омск в направлении г. Омска, в районе 549 км не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ДАФ». Следовавшая за «Датсун» «Волга», несмотря на экстренное торможение, не смогла избежать столкновения с иномаркой, - прокомментировали ДТП в Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В результате ДТП водитель «Датсун», а также три его пассажира скончались на месте происшествия. На фото с места происшествия отчетливо видно, что от пострадавшего автомобиля целым остался только багажник. Личности погибших и обстоятельства жуткой аварии сейчас устанавливают полицейские.

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