Волонтёры, догситтеры и зоогостиницы: куда омичи могут пристроить своих питомцев на время мобилизации

Домашнего любимца можно пристроить не только за деньги, но и бесплатно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Частичная мобилизация охватила добрую часть населения нашей страны. Кто-то ушел служить Родине, оставив дома жену с ребенком, а кто-то строганием сердца передал домашнего любимца на попечительство соседей.

Как оказалось, вопрос передержки домашних животных весьма актуален не только в сезон отпусков. «КП-Омск» попыталась разобраться, кому временно можно доверить своего четвероногого члена семьи.

Ну, очень дорогой сердцу… и кошельку

Так называемые зоогостиницы популярность свою не сбавляют. Даже во время пандемии они пользовались спросом у омичей. Сюда можно привести своего питомца и быть на 100% уверенным, что с ним все хорошо: сыт, вычесан, да еще и не обделен лаской.

Сегодня в Омске можно найти десятки гостиниц для животных. Организаторы этого бизнеса берут на поруки от самых маленьких, например, крысят, до огромных алабаев. Для каждого предусмотрен свои отдельные апартаменты, хозяин может наблюдать за жизнью животного в режиме онлайн. Также питомицу доступны услуги грумера или дрессировщика. Ну, чем не курорт.

Правда, стоимость такой красивой жизни в день может достигать до 2,5 тысяч рублей. Содержание в неделю обойдется в кругленькую сумму – около 20 тысяч рублей. Поэтому хозяевам хвостатых и усатых стоит заранее оценивать свой бюджет на такой вид передержки.

Как дома

Сайты объявлений пестрят предложениями о передержке. За 300 рублей в Омске можно пристроить в заботливые руки своего котейку или попугая, от 500 рублей начинается стоимость временного содержания собак. В последнем случае все зависит от размера питомца.

Оставить животное у так называемых догситтеров можно надолго. Главное, про него не забыть. Да, бывают и такие случаи: принесли кота, отдали деньги за неделю, а далее хозяин исчез.

Преимуществом этого вида пристройства является то, что питомец будет находиться в частном доме или квартире. То есть, ему не придется долго привыкать к гостиничным интерьерам. Здесь всё почти как дома. Некоторые догситтеры также занимаются с четвероногими постояльцами дрессурой, выгулом, а также совместными играми.

Без-воз-мез-дно

Легче всего придется тем владельцам домашних животных, которые общаются с заводчиками или волонтерами. Последние готовы брать питомцев на передержку бесплатно. Главное, обеспечить животное едой на время отсутствия. По-другому таких людей еще называют зоозащитниками, поэтому общение с котиками и собачками для них это образ жизни.

Единственный недостаток, что таких людей очень мало и берут к себе домой они от силы трёх питомцев. Зато хозяева могут быть на 100% уверены, что их дорогой сердцу член семьи находится в самых надежных руках.