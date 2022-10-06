59 «мертвых» сел: Всероссийская перепись сообщила об убыли сельских населенных пунктов в Омской области

Жители Омской области предпочитают жить в областном центре. Фото: Алиса ТИТКО

Федеральная служба государственной статистики - Росстат - опубликовала на своем сайте итоги Всероссийской переписи населения, которую провели в 2021 году. По данным ведомства, в Омской области насчитали более 1 800 тысяч жителей. Из них миллион человек – женщины. Две трети жителей проживает в областном центре. А в 59 селах и деревнях региона из общего числа в 1,5 тысячи вообще никто не живет.

11 лет назад «мертвых» деревень насчитывалось всего 24. Подавляющее большинство пустующих населенных пунктов расположена на севере области. Вот полный список:

- Знаменский район: деревни Юрлагино, Бояркино, Поляки, Новопокровка, Александрино, Фины и село Ларионовка.

- Исилькульский район: деревня Озерки.

- Калачинский район: железнодорожный остановочный пункт 2801-й км, деревня Большемитькино.

- Колосовский район: деревня Кубрино.

- Кормиловский район: железнодорожный остановочный пункт 2771-й км.

- Крутинский район: деревни Орлово и Моторово.

- Любинский район: железнодорожный остановочный пункт 2624-й км, железнодорожный остановочный пункт 2647-й км.

- Марьяновский район: железнодорожный остановочный пункт Татьяновский, населенный пункт Татьяновский Кордон.

- Москаленский район: деревня Мирное, деревни Казанка, Кольцовка, Вятка-1.

- Называевский район: железнодорожный путевой пост № 48 и деревня Стрункино.

- Нижнеомский район: деревня Некрасовка.

- Одесский район: деревня Антамбек.

- Омский район: железнодорожный остановочный пункт 2737-й км и деревня Половинка.

- Павлоградский район: деревни Берёзовка и Никитовка.

- Полтавский район: деревни Новоколомзино и Мечебилово.

- Русско-Полянский район: деревни Голубовка, Джон-Чилик, станция Граничная и аул Каратал.

- Седельниковский район: деревни Эстонка, Алексеевка и Спасск.

- Таврический район: деревня Ракиты.

- Тарский район: село Князевка, деревни Кошкуль, Новоекатериновка, Новопокровка, Уразай и Устюгово.

- Тевризский район: посёлок Сосновый.

- Тюкалинский район: деревни Глебовка и Савино.

- Усть-Ишимский район: посёлки Затон и Азы, деревни Малая Тава, Новая Деревня, Суя, Басаргуль, Еланка, Смолино.

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