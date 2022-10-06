59 «мертвых» сел: Всероссийская перепись сообщила об убыли сельских населенных пунктов в Омской области

Жители Омской области предпочитают жить в областном центре.
Фото: Алиса ТИТКО
Федеральная служба государственной статистики - Росстат - опубликовала на своем сайте итоги Всероссийской переписи населения, которую провели в 2021 году. По данным ведомства, в Омской области насчитали более 1 800 тысяч жителей. Из них миллион человек – женщины. Две трети жителей проживает в областном центре. А в 59 селах и деревнях региона из общего числа в 1,5 тысячи вообще никто не живет.
11 лет назад «мертвых» деревень насчитывалось всего 24. Подавляющее большинство пустующих населенных пунктов расположена на севере области. Вот полный список:
- Знаменский район: деревни Юрлагино, Бояркино, Поляки, Новопокровка, Александрино, Фины и село Ларионовка.
- Исилькульский район: деревня Озерки.
- Калачинский район: железнодорожный остановочный пункт 2801-й км, деревня Большемитькино.
- Колосовский район: деревня Кубрино.
- Кормиловский район: железнодорожный остановочный пункт 2771-й км.
- Крутинский район: деревни Орлово и Моторово.
- Любинский район: железнодорожный остановочный пункт 2624-й км, железнодорожный остановочный пункт 2647-й км.
- Марьяновский район: железнодорожный остановочный пункт Татьяновский, населенный пункт Татьяновский Кордон.
- Москаленский район: деревня Мирное, деревни Казанка, Кольцовка, Вятка-1.
- Называевский район: железнодорожный путевой пост № 48 и деревня Стрункино.
- Нижнеомский район: деревня Некрасовка.
- Одесский район: деревня Антамбек.
- Омский район: железнодорожный остановочный пункт 2737-й км и деревня Половинка.
- Павлоградский район: деревни Берёзовка и Никитовка.
- Полтавский район: деревни Новоколомзино и Мечебилово.
- Русско-Полянский район: деревни Голубовка, Джон-Чилик, станция Граничная и аул Каратал.
- Седельниковский район: деревни Эстонка, Алексеевка и Спасск.
- Таврический район: деревня Ракиты.
- Тарский район: село Князевка, деревни Кошкуль, Новоекатериновка, Новопокровка, Уразай и Устюгово.
- Тевризский район: посёлок Сосновый.
- Тюкалинский район: деревни Глебовка и Савино.
- Усть-Ишимский район: посёлки Затон и Азы, деревни Малая Тава, Новая Деревня, Суя, Басаргуль, Еланка, Смолино.
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