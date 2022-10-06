В Омске домой вернулись 24 человека, мобилизованных по ошибке

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске идет работа по проверке сообщений от мобилизованных граждан, которых могли призвать по ошибке. По последним данным, на днях в омские семьи вернули 24 ошибочно мобилизованных мужчин. Об этом рассказывает губернатор Омской области Александр Бурков в своем telegram-канале.

- К настоящему времени мы вернули в семьи 24 ошибочно мобилизованных человека.

Среди них мужчина, который является единственным родителем несовершеннолетнего ребенка, человек с переломом позвоночника, студенты колледжей и техникумов — в их отношении ошибочно посчитали, что отсрочку могут получить только те парни, которые учатся в вузах. Это не так! Много случаев, когда мы вернули призывников, имеющих бронь и не подходящих под мобилизацию по состоянию здоровья, - сообщает глава региона.

Обращения по нарушениям в рамках частичной мобилизации поступают и дальше в единый консультационный центр по номеру 122 и в соцсети главы региона.

- Будем продолжать эту работу и дальше. Допущенные при частичной мобилизации ошибки надо исправлять оперативно и впредь их не допускать. Это прямое поручение президента, - заявил губернатор.