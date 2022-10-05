Судебная практика в Омске устанавливает новую тенденцию в решениях по размещению кладовых на межэтажной площадке

Суд счел доводы МЧС обоснованными. Фото: Федор СКВОРЦОВ

Апелляция оставила решение районного суда без изменений по делу спора между управляющей компанией «Партнер» и собственниками квартир в доме на улице 12 Декабря.

История касается новых панельных домов. Когда проектировали эти здания, на межэтажной площадке оставалось примерно по 4 квадратных метра под мусоропроводы.

В связи с изменением строительных нормативов и требований, они были законсервированы, а омичи активно начали их занимать. Многие установили металлические конструкции, организовав там кладовые комнаты.

Установка их была разрешена, по части жилищного законодательства, после получения согласия более 50% собственников. И всё вроде бы ничего, но против таки конструкций постоянно выступает МЧС. Якобы они нарушают пожарную безопасность.

Областной суд встал на сторону «управляшки», которой из-за предписаний и других заключений приходится платить штрафы. В этом случае людям придется снести перегородки, потому что у них не сбыли собраны подписи с разрешениями от соседей.

- Омский областной суд отметил, что требованиями законодательства наличие помещений на межлестничных площадках многоквартирного дома является нарушением пожарной безопасности и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью лиц. Кроме того, суд обратил внимание, что кладовые помещения размещены без наличия согласия всех собственников помещений МКД. При таких обстоятельствах судебная коллегия определила решение районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, - уточнили в суде.