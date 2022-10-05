ОНПЗ обновил парк междугородных автобусов Омской области

Пять современных машин поступили в «Омскоблавтотранс». Они будут задействованы на областных маршрутах северного направления. Весной этого года ОНПЗ уже передал муниципальным пассажирским предприятиям Омска 20 экоавтобусов на газомоторном топливе. Это стало существенным дополнением к экологической деятельности предприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Новый транспорт позволит с удобством перемещаться между населенными пунктами и перевозить пассажиров из отдаленных северных районов области. Автобусы имеют комфортабельные салоны, оборудованы всеми необходимыми системами безопасности, видеонаблюдения и навигации. Передача ОНПЗ новых автобусов — очередной шаг в развитии системы общественного транспорта Омской области. Предприятие на протяжении многих лет реализует социально значимые проекты в сотрудничестве с региональными властями.

- Омский нефтеперерабатывающий завод является надежным партнером региона в вопросах социального развития. Мы ценим участие предприятия в обновлении транспортной инфраструктуры. Важно, что переданные автобусы произведены на российском предприятии. Это гарантирует отсутствие проблем с их обслуживанием. Планомерная замена транспорта прошлого поколения помогает нам обеспечивать соблюдение современных стандартов пассажирских перевозок, — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

- Омский НПЗ заинтересован в повышении качества жизни омичей. Поэтому в реализации социально значимых проектов мы ориентируемся на реальные потребности жителей региона. Мы оказываем системную поддержку в разных сферах жизни: образовании, молодежном спорте, развитии городской инфраструктуры. Участие в обновлении автопарка общественного транспорта — наш вклад в комфорт и безопасность омичей, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.