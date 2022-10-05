«Газпром межрегионгаз Омск» заключит 2000 договоров на поставку природного газа юридическим лицам в 2023 году

Поставщик газа заключит (пролонгирует) более 2000 договоров с производственными потребителями: бюджетными и теплоснабжающими организациями, промышленными предприятиями.

Контракты заключают для закрепления условий отбора, гарантированной поставки, учёта и оплаты природного газа, также в них будут учтены изменения в связи с действием с 1 марта 2023 года новой редакции Правил поставки газа в Российской Федерации (Постановление Правительства от 31.08.2022 №1520).

- Одно из ключевых изменений в правилах – введение понятие «коммунально-бытовой потребитель». Для этой категории отменены меры воздействия за перерасход газа, – отметил начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.

Среди крупных потребителей газа, с которыми в настоящее время проводится договорная работа, – ООО «Омсктехуглерод», АО «Омский каучук», АО «Омскшина», ПО «Полёт», АО «Омсктрансмаш», АО «Объединённая двигателестроительная корпорация». На долю этих компаний приходится более 38% от общего объёма потребления газа промышленными предприятиями Омской области.