На омском заводе «Полет» снимают фильм о советском конструкторе Сергее Королеве

Фото: proza.ru.

В Омске идут съемки художественно-документального фильма «Покоривший космос» — совместный проект местного ТВ-канала и регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

- «Покоривший космос» о том, как немолодой уже Сергей Королёв, будучи в Омске проездом, решает здесь задержаться, чтобы освежить воспоминания о городе, в котором провёл год во время войны, работая вместе с Андреем Туполевым над самолетом Ту-2.

Режиссер ленты - омич Андрей Кириллов, завоевавший в прошлом году за фильм о Карбышеве «Несломленный» статуэтку «ТЭФИ-регион».

В фильме - два Королевых - довоенный образ 40-х годов, и после - 60-х. Пожилого генерального конструктора играет Александр Гончарук. Актер признается, что не только изучал биографию, но ездил по королевским местам, где отец космонавтики жил и работал, встречался с современниками инженера.

Фото: biblioteka.ru.

Один из самых сложных этапов работы над фильмом - показать работу в действующих цехах местного завода «Полет», где воссоздают атмосферу завода военных лет. В ноябре 1941 года на заводе был собран опытный образец крылатой машины. Поначалу рабочим приходилось трудиться у станков буквально под открытым небом. Рабочая смена длилась 12 часов в сутки. Актеры массовки на себе прочувствовали, насколько тяжело часами стоять у станков на холоде.

- Королев работал на этом заводе в военные годы, но был таким инкогнито. Никто не знал, кто он такой, но знали, что он очень важный человек, — рассказала актриса массовки Кристина Жеребятникова.

n0_title Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Покорять экраны фильм и покорившем законы физики Королеве начнет 9 мая 2023 года.