Сезон откроется премьерой!

В этот день зрителю представят премьерный спектакль «Добрый человек из Сычуани» по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта. В фойе театра студенты Омского областного колледжа культуры и искусства представят для гостей интерактивное действие, дав настрой на восприятие спектакля.

Премьера вечера – спектакль «Добрый человек из Сычуани» - пьеса-парабола Бертольта Брехта, законченная в 1941 году, одно из самых ярких воплощений его теории эпического театра. Пьеса посвящена утверждению вечного и прирожденного качества человека – доброты.

В каждом из нас живет добро и зло. И всем хочется любить и быть любимым. На какие поступки способен человек ради воплощения своей мечты? И возможно ли оставаться добрым в этом мире?

«Вот уже два тысячелетия не прекращается вопль, так дальше продолжаться не может! Никто в этом мире не в состоянии быть добрым! Мы должны, наконец, указать на людей, которые могут следовать нашим заповедям», - звучит из уст Богов, спустившихся на Землю. Они уверены в том, что на Земле ничего не нужно менять. Но для этого необходимо найти достаточное количество добрых людей, способных жить достойной человека жизнью.

В реальности задача оказывается не из лёгких. И вот, встречается девушка, которая так похожа на настоящего доброго человека. Оправдает ли она надежду Богов, пройдя через все испытания, которые выпадут на ее долю?

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель культуры Омской области Лариса Михайлова дала непростое и претенциозное название для жанра спектакля – парабола добра и зла. По мнению режиссера, автор пьесы задает острые вопросы, которые остаются актуальными в наше время.

Художник-постановщик – Сергей Федоричев

Хореограф - постановщик Ирина Горэ

Хореограф - Алена Анашкина

Педагог по вокалу - Алена Устинова

Сценбой - Евгений Лыков

В спектакле занята вся труппа театра «Студия» Л. Ермолаевой». Также в спектакле задействованы артисты дополнительного состава: студенты Омского областного колледжа культуры и искусства, специальность «Актерское мастерство» 3 и 4 курса (мастера Лариса Ильинична Михайлова, Олег Васильевич и Лариса Петровна Чичко) и юные актеры театра «РеПлика».

Возрастная категория 16+

Продолжительность 180 мин

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