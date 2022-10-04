Омские бойцы шли в контратаку с криками «Ура!»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Архив УФСБ России по Омской области ведет значительную работу по выявлению и введению в научный оборот исторических источников о героизме воинов-сибиряков в годы Великой Отечественной войны. За последнее время в рамках этой работы был рассекречен значительный массив документов о героизме личного состава 178-й стрелковой дивизии, в первые дни войны, отправившейся на фронт. 29 июня 1941 года со станции Омск убыл на фронт первый эшелон дивизии, а 3 июля – последний.

Приведем примеры о героизме воинов-сибиряков в ходе Битвы за Москву.

- Подчеркну, что в октябре 1941 года началось генеральное наступление вермахта на Москву, и 178-я стрелковая дивизия, как наиболее боеспособная, находилась в арьергарде отступавшей с тяжелыми боями 29-й армии, героически сражаясь с врагом за каждый рубеж. До декабря 1941 года дивизия вела тяжелые оборонительные бои удерживая врага у столицы и затем перешла в контрнаступление в ходе упорных боев дойдя до Волги, - прокомментировал те события доктор исторических наук, профессор кафедры военно-политической работы в войсках Омского автобронетанкового инженерного института Алексей Сушко.

Из спецсообщения Особого отдела НКВД «О наличии личного состава в частях дивизии» по состоянию на 4 января 1942 года следует, что воины-сибиряки в ходе Битвы за Москву с честью выполнили свой воинский долг и, несмотря на значительные потери, продолжали сохранять высокий боевой дух. Вот как оценивали военные контрразведчики общее состояние личного состава воинского соединения: «Дивизия весь её оставшийся на лицо личный состав начиная от рядового бойца до командира дивизии, прошли суровую школу Отечественной войны, показывая образцы героизма и самопожертвования в боевых действиях против немецких фашистов, оставшийся состав особенно в спецподразделениях исключительно имеет высокое политико-моральное состояние, так как специально подбирался и проверялся из всего состава дивизии».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дальнейшее участие дивизии в боях подтвердило этот вывод чекистов. В докладной записке «О состоянии проводимой операции 178 стрелковой дивизии», отмечался «исключительный героизм личного состава, упорно и мужественно сражавшегося и обращающего в бегство далеко превосходящие силы противника». В документе, в числе прочего, приводился пример иллюстрировавший сказанное: «7-го января 1942 года с правого берега реки Волга на деревню Погорелки охраняемой группой бойцов 3 батальона 709 стрелкового полка в количестве 12 человек с ручным пулеметом, повел наступление отряд пехоты противника в количестве до 400 солдат. Фашисты знали, что деревня занята нами, но шли развернутым строем. 12 бойцов, подпустив их на близкое расстояние открыли сильный пулеметный и винтовочный огонь, а затем, когда противник дрогнул, поднялись и с криком «ура!», пошли в контратаку, расстреливая на ходу врага. В результате боя фашисты оставили на поле боя 52-х убитых, 2 миномета, 6 лошадей и винтовки, отошли за Волгу».

В общем, личный состав 178-й стрелковой дивизии внес значимый вклад в победу Красной армии в Московском сражении.

КСТАТИ

«Историческая справка. Боевой деятельности 178 стрелковой дивизии».

Согласно этому документу, дивизия начала формироваться в сентябре 1939 года из стрелков Алтайского края. В феврале 1940 года отдельные части дивизии были передислоцированы на станцию «Калачинск» Омской области. А после части дивизии были разбросаны по трем городам – в Омск, Славгород и Татарск.

Цитата архива: «В основном личный состав был укомплектован из кадрового состава Омской области и Новосибирской области… довольно большой процент особенно омичей принимали участие в боях с белофиннами».

Руководство военных сил страны отдает дань уважения моральным и волевым качествам сибиряков.

«В период своих боевых действий дивизия вписала много славных страниц в историю Красной Армии». Далее документ рассказывает о том, как потеряв 1600 бойцов из личного состава, 178 дивизия полностью очистила левый берез Двины от фашистов. Отмечается, что именно в этих боях «бойцы и командиры полка дрались исключительно храбро и беззаветно, показав исключительный героизм». Отсюда и потери – 80% командного состава пали на полях сражений.

Приносим благодарность УФСБ России по Омской области за помощь в подготовке материала.

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