Пьяный житель Омской области решил порезвиться и обогнать патрульный автомобиль

Повеселиться не получилось Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне на трассе Омск-Одесское в Азовском районе произошел курьезный случай. Нетрезвый мужчина решил нарушить правила дорожного движения на виду у сотрудников ГИБДД.

Мужчина, будучи навеселе, принялся обгонять машину патрульных на участке дороге, на котором этого нельзя было делать. Ни ограничения, ни дорожные знаки его не остановили.

Сотрудникам ГИБДД удалось все-таки остановить машину, которой управлял 35-летний пьяный омич. Веселое состояние водителя подтвердило и медосвидетельствование.

В настоящее время на бесстрашного водителя завели два административных дела - за управление автомобилем в нетрезвом виде и за выезд на «встречку».

Напомним, ранее пьяный житель Омска попытался угнать вишневую «семерку» в одном из дворов, однако алкоголь его так замедлил, что ничего не получилось.

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