В омской мэрии прокомментировали ситуацию с контейнерами блошиного рынка

Фото: пресс-служба администрации города Омска

После выхода репортажа с жалобами омичей на действия сотрудников омской администрации в пресс-службе мэрии прокомментировали вывоз контейнеров, в которых пенсионеры, торгующие на блошином рынке, хранили свои вещи.

- Земельный участок используется без оформленных документов, без взимания платы за аренду, очистку территории от снега и мусора, утилизацию твердых коммунальных отходов и планировку территории. На данный момент с территории вывезено 42 объекта, которые были установлены незаконно. Омичи могут продолжать осуществлять свою деятельность, однако установка на этой земле контейнеров не предусматривается, - сообщили в администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В ведомстве утверждают, что для владельцев контейнеров были заранее установлены сроки выноса, предупреждения не то, что раздавали - расклеивали на самих контейнерах.

- Данные объекты были включены в план выноса. Их владельцам был установлен срок для самостоятельного выноса контейнеров в срок до 23 сентября. Информация об этом была размещена на официальном сайте администрации города Омска, а также на самих объектах. После окончания срока, объекты были вынесены в присутствии специалиста департамента контроля Администрации города Омска. Сейчас они находятся на охраняемой площадке БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» по адресу: улица Каховская, 3 корпус 2. Владельцы могут забрать свои объекты, однако необходимо возместить все затраты на их транспортировку и хранение, - добавили в пресс-службе администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

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