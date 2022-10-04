Пьяный житель Омска попытался угнать вишневую «семерку», но у него не получилось

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне пьяный омич попытался угнать вишневую «семерку» в одном из дворов в Октябрьском округе, но у него ничего вышло.

Минувшей ночью в полицию обратилась женщина, которая увидела из окна своей квартиры в многоэтажке по улице Индустриальной, как неизвестный пытался вскрыть припаркованную во дворе «семерку». У злоумышленника ничего не получилось, и он в отчаянии разбил окно автомобиля. В машине он разобрал приборную панель и попытался завести ее, но не получилось.

Прибывшие на место преступления патрульные в салоне машины ВАЗ-2107 того мужчину, который уже не очень радостно сидел на водительском сиденье. Однако и омич их тоже заметил, поэтому попытался быстро скрыться, но ему не повезло - полицейские догнали злоумышленника и доставили ее в отдел.

Сейчас в отношение 26-летнего неудачливого омича правоохранители завели уголовное по статье «Покушение на угон». Сумма, нанесенного им материального ущерба, составила 60 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Омске задержали пьяных парней, который попытались угнать «шестерку», потому что у них не хватило денег на такси.

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