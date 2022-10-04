В центре Омска «Мерседес» на бешеной скорости влетел в столб

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне ночью в центре Омска на Иртышской Набережной произошла жутка авария - иномарка на полной скорости влетала в столб с растяжкой в честь 200-летия региона около дороги. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 23:40.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 19-летний водитель автомобиля «Мерседес» двигался по Иртышской Набережной. В районе дома №14 омич не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП.

В результате аварии машина превратилась в груду металла. Водитель погиб на месте от полученных травм. Его 25-летнего пассажира удалось вызволить из покореженного автомобиля - его доставили в больницу.

Причины и обстоятельства жуткого ДТП будут установлены в ходе проверки.

Момент аварии попал и на видео. На кадрах видно, как белая иномарка врезается в столб и превращается кучу металла.

Напомним, ранее в Омске в городке Нефтяниках на полном ходу перевернулся КамАЗ с песком.

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