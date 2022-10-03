В Омске ищут 40-летнего мужчину с тату в виде летучей мыши

Фото: «ДоброСпас-Омск»
В минувший четверг, 29 сентября, в Омске пропал 40-летний Алексей Божко. Информация разместил «ДоброСпас-Омск».
Мужчина вышел из дома, расположенного по улице 2-я Поселковая, сел на автомобиль Nissan Tiida с номером О831СО55. Больше его никто не видел.
В злополучный день Алексей был одет в синие джинсы, тёмно-серую футболку, чёрные мокасины, чёрную кожаную куртку. Из примет: рост 175 см, телосложение среднее, волосы русые с сединой. Имеет крупный жировик справа на лбу, на левом плече татуировка в виде летучей мыши.
Если кто-то знает о его местонахождении или видел похожего человека, просьба сообщить по телефонам: 8-999-470-10-08 или 102.